Шквалистый ветер повалил главную городскую ёлку в Ростове-на-Дону

Главная городская ёлка перед входом в парк имени Горького упала из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону. Ель была установлена в центре города в преддверии Нового года, её высота — 24 метра, сообщается на сайте мэрии.

Падение огромной нарядной красавицы засняли очевидцы. В этом году для ёлки были закуплены новые игрушки и гирлянды.

Пострадавших в результате происшествия нет, но администрация города готова предъявить претензии поставщику, который устанавливал и закреплял конструкцию.

Глава Администрации города Алексей Логвиненко поручил разобраться с произошедшим инцидентом и провести проверку в отношении поставщика, — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Будет проведена претензионная работа по качеству установленной конструкции.

С 12 по 15 января в Ростове-на-Дону действует оповещение об ухудшении погодных условий. Синоптики спрогнозировали мокрый снег с дождём, а также сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Ранее росгвардейцы нарядили ёлку на дне Байкала. Мероприятие прошло в рамках акции «Дед Мороз специального назначения». Бойцы в полном обмундировании и с автоматами в руках пожелали россиянам успехов в Новом году.