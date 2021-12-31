Вооружённые автоматами Росгвардейцы нарядили ёлку на дне Байкала

Росгвардейцы нарядили ёлку на дне Байкала. Мероприятие прошло в рамках акции «Дед Мороз специального назначения». Бойцы в полном обмундировании и с автоматами в руках пожелали россиянам успехов в Новом году. Видео оригинального поздравления опубликовал Telegram-канал «Подъём».

С глубины Байкала водолазы Росгвардии поздравляют жителей России с Новым годом и Рождеством, — сказали боевые пловцы по спецсвязи.

Ранее горожан необычно поздравил с наступающим Новым годом председатель гордумы в Каменске-Уральском Валерий Пермяков. Произнося со сцены пламенную речь по случаю открытия ледового городка, он пожелал «сдохнуть всем», кто пойдёт против них. Видео с поздравлением распространилось в соцсетях и вызвало волну недовольства у жителей города.

В комментариях под видео они отметили, что на празднике присутствовали дети. «Такие слова при детях произносить. Кукушка съехала. До каких пор во власти дураков будем терпеть!», написали пользователи