Шахтёр рассказал о погибшем на «Листвяжной» отце троих детей

Шахтёр рассказал о погибшем на «Листвяжной» отце троих детейГорняк рассказал о погибшем на шахте «Листвяжная» отце троих детей
Одним из погибших на кузбасской шахте «Листвяжная» оказался 35-летний Антон Т., вышедший 25 ноября на работу после больничного, рассказал NEWS.ru брат его супруги и экс-работник предприятия Александр Ильчук. Собеседник отметил, что у покойного остались жена и трое детей в возрасте одного года, восьми и 13 лет. Родственник добавил, что Антон Т. хотел быть шахтёром, переучивался для повышения квалификации, в какой-то момент собирался уволиться, но решил остаться, чтобы обеспечивать семью.
Антон муж сестры, зять мой. С утра, примерно в 9:30 [25 ноября], мне мама позвонила, я на работе был. Сказала так и так, взрыв прогремел. <...> Вечером [25 ноября] ездили [к шахте]. Я туда сестру привёз и маму Антона. Он с 2015-го на «Листвяжной» работал. 35 лет ему было. Самому младшему сыну Антона 29 ноября годик будет. Антон после больничного первый день вышел, говорил, четыре дня отработает и тортик купит, — отметил Ильчук.
Собеседник подчеркнул, что власти Кузбасса с ними пока ещё не связывались, им пришлось самостоятельно узнавать детали произошедшего ЧП на «Листвяжной», в результате которого погибли 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей. Ильчук считает, что на объекте произогло два взрыва — первый примерно в 9:30 по местному времени, второй — в 15:44 того же дня.