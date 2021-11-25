Шахтёр рассказал о погибшем на «Листвяжной» отце троих детей

По факту аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), им грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Так, установлено, что инспекторы составили акты о проверке штрека...