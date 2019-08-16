Мощные ливни, вызванные тайфуном «Кроса», привели к размытию 17 участков автодорог в Приморье. Проезда нет в сёла Загорное и Краснояровка в Яковлевском районе, а также в село Грушевое в Дальнереченском районе.
Проезда нет на 17 участках дорог в Приморском крае. Там, где это возможно, продолжает работать техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды, — сообщили «Интерфаксу» в администрации Приморского края.
Паводком отрезаны семь сёл на севере и на юге края. Режим ЧС муниципального уровня действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах.
Ранее, как писал News.ru, дороги курортного Сочи оказались затоплены из-за сильнейших дождей. Больше всего пострадали участки трассы в Центральном и Хостинском районах. Кроме того, водой залило участок федеральной трассы Джубга — Сочи в посёлке Вардане в Лазаревском районе.