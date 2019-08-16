https://static.news.ru/photo/aa138294-c0de-11e9-8c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Мощные ливни, вызванные тайфуном «Кроса», привели к размытию 17 участков автодорог в Приморье. Проезда нет в сёла Загорное и Краснояровка в Яковлевском районе, а также в село Грушевое в Дальнереченском районе.

Проезда нет на 17 участках дорог в Приморском крае. Там, где это возможно, продолжает работать техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды, — сообщили « Интерфаксу » в администрации Приморского края.

Паводком отрезаны семь сёл на севере и на юге края. Режим ЧС муниципального уровня действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах.

Ранее, как писал News.ru, дороги курортного Сочи оказались затоплены из-за сильнейших дождей. Больше всего пострадали участки трассы в Центральном и Хостинском районах. Кроме того, водой залило участок федеральной трассы Джубга — Сочи в посёлке Вардане в Лазаревском районе.