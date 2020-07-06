В Иркутской области зафиксировано землетрясение

Геофизическая служба России сообщила о землетрясении на Байкале в районе Гусиноозёрска. Толчки ощущались на территории Иркутской области и Бурятии. Магнитуда составила 6 баллов.
По словам сейсмологов, землетрясение могли чувствовать жители сотни населённых пунктов. Информация о разрушениях и пострадавших неизвестна. Байкальская сейсмическая зона включает в себя Иркутскую область, Забайкальский край и Республику Бурятия, а также сопредельные территории Якутии, Тывы, Монголии, входящие в пределы Байкальской рифтовой зоны,
Ранее землетрясение произошло у берегов Аляски. Его магнитуду оценили в 5,5 балла. Однако об угрозе цунами не сообщалось.
Как информировал NEWS.ru, Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал в Алтайском крае землетрясение магнитудой 3,1 балла. Его эпицентр располагался в 138 км к западу от Барнаула.
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