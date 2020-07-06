В Иркутской области зафиксировано землетрясение

https://static.news.ru/photo/0c07a32e-bf88-11ea-90e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konrad Wothe/Global Look Press

Геофизическая служба России сообщила о землетрясении на Байкале в районе Гусиноозёрска. Толчки ощущались на территории Иркутской области и Бурятии. Магнитуда составила 6 баллов.

По словам сейсмологов, землетрясение могли чувствовать жители сотни населённых пунктов. Информация о разрушениях и пострадавших неизвестна. Байкальская сейсмическая зона включает в себя Иркутскую область, Забайкальский край и Республику Бурятия, а также сопредельные территории Якутии, Тывы, Монголии, входящие в пределы Байкальской рифтовой зоны, передаёт «Иркутск сегодня».

Ранее землетрясение произошло у берегов Аляски. Его магнитуду оценили в 5,5 балла. Однако об угрозе цунами не сообщалось.

Как информировал NEWS.ru, Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал в Алтайском крае землетрясение магнитудой 3,1 балла. Его эпицентр располагался в 138 км к западу от Барнаула.