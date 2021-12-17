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Санкционировавшая громкие аресты судья Сафина скончалась от коронавируса

18:30, 18 декабря 2021
Санкционировавшая громкие аресты судья Сафина скончалась от коронавируса Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Судья Басманного суда Юлия Сафина умерла в возрасте 39 лет от последствий коронавируса, сообщает «Коммерсант». Судья была известна по ряду резонансных дел последних лет. В частности, она избирала или продлевала меры пресечения губернатору Кировской области Никите Белых, главе Серпуховского района Александру Шестуну, сенатору Рауфу Арашукову, полицейским по делу журналиста Ивана Голунова, а также инвестору Майклу Калви.

Женщина скончалась еще несколько дней назад. Однако известно об этом стало только на одном из заседаний суда в пятницу, 17 декабря. По словам очевидцев, во время него председатель Басманного суда Ирина Вырышева, шокированная известием, не смогла продолжить разбирательство и покинула зал.

В мае Сафина была лишена статуса по решению квалификационной коллегии судей за многочисленные нарушения. Впоследствии она обжаловала это решение, и её восстановили в должности судьи. Последнее заседание она провела ещё в сентябре.

Ранее скончалась судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая приняла решение о замене условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального по делу «Ив Роше», которое в Европейском суде по правам человека признали политически мотивированным. Судья приняла такое решение, так как Навальный не отмечался в инспекции ФСИН по условиям испытательного срока, пока находился на лечении в Германии.

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