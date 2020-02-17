https://static.news.ru/photo/c90cb9ee-514e-11ea-80bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: nordwindairlines.ru/via Global Look Press

Летевший из Уфы на Пхукет самолёт российской авиакомпании Nordwind вынужденно совершил посадку в Москве. Это произошло из-за того, что у лайнера сработал датчик. Кроме того, в Уфе отсутствовал сменный экипаж, который потребовался бы из-за необходимости отпустить изначальный экипаж на отдых. Об этом 17 февраля журналистам сообщил представитель авиакомпании.

По имеющейся информации, индикация сработала ещё в Уфе. Самолёт летел с полными баками, соответственно, топливо пришлось бы четыре часа выжигать над городом для возвращения в аэропорт. Также возникла проблема с рабочим временем экипажа. После этого было принято решение совершить посадку в Москве.

Изменение курса ускорило решение проблемы. Если бы он сел в Уфе, экипаж нужно было бы отпускать на отдых. Запасного экипажа там нет. Базировка у нас в Москве. В настоящее время самолёт вылетает на Пхукет, — приводит РИА Новости слова представителя авиакомпании.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 февраля туман стал причиной отмены и задержек десятков рейсов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Сотни пассажиров ожидали вылета или прилёта.