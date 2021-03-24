Россиянин совершил самоубийство в прямом эфире на глазах у сына

https://static.news.ru/photo/72fc6b56-8caa-11eb-9043-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Абинск в Краснодарском крае совершил самоубийство во время общения с сыном по видеосвязи. Об этом NEWS.ru сообщила родственница погибшего.

По словам женщины, 58-летний Геннадий Х. страдал психическим расстройством, в последние годы жил один и злоупотреблял алкоголем. Мужчина не работал, деньги ему присылали бывшая жена и 32-летний сын Александр, живущие в Краснодаре. Также Геннадий часто брал кредиты, по которым приходилось платить родственникам.

Психическое расстройство у него было всё время. Он бросался на жену и ребёнка с ножом, родителей обижал, довёл отца до инвалидности. Последние полгода своей жизни родители уже не могли терпеть его побои и попросили племянника забрать их к себе. Потом он упрекал родных в том, что те оставили его одного, — сказала собеседница NEWS.ru.

6 марта Геннадий позвонил сыну по видеосвязи в мессенджере, сказал, что не хочет быть обузой для семьи и совершил самоубийство. Александр пытался успокоить отца и дозвониться соседям, но безуспешно. По словам родственников, ранее Геннадий уже пытался совершить суицид.

В МВД и Следственном комитете отказались от комментариев.

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