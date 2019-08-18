Грузинские спасатели эвакуировали 18 августа с горы Ушба в Грузии двух граждан России, которые пострадали во время восхождения на вершину.
При подъёме на гору один из россиян повредил ноги и не мог самостоятельно передвигаться, что произошло со вторым — неизвестно, но он также пострадал, сообщает
Прибывшие на место спасатели оказали альпинистам первую медицинскую помощь. Сейчас их госпитализируют в больницу, расположенную в районном центре Местия.
Ранее News.ru писал, что в Краснодарском крае турист сорвался со смотровой площадки в горах. ЧП произошло на смотровой площадке хребта Малый Бамбак. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.