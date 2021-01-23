Российские полярники не пострадали при землетрясении у берегов Антарктиды

https://static.news.ru/photo/f365e676-5e35-11eb-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: meteorf.ru

Сотрудники и оборудование российской антарктической станции «Беллинсгаузен» не пострадали во время мощного землетрясения, которое произошло накануне у берегов Антарктиды. Станция работает в штатном режиме. Об этом сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Вчера наши сотрудники ощущали толчки, но никаких повреждений, никакого вреда их здоровью нет. Никого не эвакуировали. Мы сделали запрос и получили ответ, что всё в порядке — никаких последствий нет, всё работает в штатном режиме, — сообщил ТАСС Макаров.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр проинформировал, что в районе Южных Шетландских островов, где расположен ряд научно-исследовательских антарктических станций, в том числе «Беллинсгаузен», было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0.

Как писал NEWS.ru, подземные толчки магнитудой 7,0 зарегистрировали сейсмологи в ночь на 24 января у берегов Чили. После землетрясения министр внутренних дел и общественной безопасности государства Родриго Дельгадо предупредил население об угрозе цунами. Спустя некоторое время сейсмологи сообщили ещё об одном землетрясении, в 65 километрах от столицы Чили — города Сантьяго. Магнитуда сейсмического события составила 5,8. С чилийских антарктических баз были эвакуированы свыше 160 человек.