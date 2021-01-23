Землетрясение с угрозой цунами произошло в Чили

https://static.news.ru/photo/76f6f1a0-5df1-11eb-8e8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подземные толчки магнитудой 7,0 зарегистрировали сейсмологи в ночь на 24 января у берегов Чили.

После землетрясения министр внутренних дел и общественной безопасности государства Родриго Дельгадо предупредил население об угрозе цунами, передаёт Reuters.

Спустя некоторое время, сейсмологи сообщили ещё об одном землетрясении в 65 километрах от столицы Чили — города Сантьяго. Магнитуда сейсмического события составила 5,8.

С чилийских антарктических баз были эвакуированы свыше 160 человек.

80 человек эвакуированы с базы Фрей, 40 — с базы О'Хиггинс, 10 — с базы Фильдес и 31 человек — с базы Прат, — сказано в заявлении Управления по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI).

Por sismo magnitud 7.0 a 210 Kms al Este de Base Frei, AntÃ¡rtica. ONEMI Magallanes informa que han evacuado 80 personas de Base Frei, 40 desde Base O'Higgins, 10 desde Base Fildes y 31 desde Base Prat. AdemÃ¡s, han sido evacuadas 5 bases extranjeras cercanas a Base Fildes. — onemichile (@onemichile) January 24, 2021

По информации российского посольства в Чили, российские полярники на станции «Беллинсгаузен» не пострадали, их не эвакуировали, передаёт ТАСС.

К утру 24 января по московскому времени предупреждение об угрозе цунами отменили.

Как писал NEWS.ru, 21 января землетрясение магнитудой семь по шкале Рихтера произошло у берегов Филиппин, сообщили в Геологической службе Соединённых Штатов Америки. Эпицентр землетрясения находился в 219 км к юго-востоку от филиппинского города Пундагитан, его очаг залегал на глубине 139 км.