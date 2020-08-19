Роспотребнадзор анонсировал проверку по сообщениям об отравлении Навального

Управление Роспотребнадзора по Томской области планирует провести проверку по сообщениям СМИ об отравлении блогера и оппозиционера Алексея Навального.
В пресс-службе ведомства уточнили, что данная проверка будет согласовано с прокуратурой, а поводом для неё послужили публикации в СМИ, а не заявление,
Прошла информация в СМИ, мы просто должны провести проверку, которая должна быть согласована с прокуратурой. Мы опираемся не на заявление, а на информацию СМИ. Информация появилась о том, что произошло отравление, и мы вынуждены отреагировать, — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Информация о том, что Алексей Навальный экстренно госпитализирован с подозрением на отравление после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска, появилась утром 20 августа.
Как писал NEWS.ru ранее, Навальный находится в тяжёлом состоянии в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи в Омске, куда он был доставлен после того, как ему стало плохо в самолёте.
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