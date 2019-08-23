https://static.news.ru/photo/68b1875c-c691-11e9-9f06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Покупающие шаурму сотрудники Росгвардии стали антигероями ульяновских СМИ. По словам местной жительницы, стражи порядка устроили перерыв на обед на фоне совершающегося рядом преступления.

Инцидент произошёл на улице Гончарова в Ульяновске. Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Приехавший по вызову водитель отказался брать нетрезвого пассажира. Клиент начал угрожать ему и разбил стекло автомобиля. Сотрудники Росгвардии, к которым очевидица обратилась за помощью, по её словам, просьбу проигнорировали. Тогда она включила камеру на телефоне и записала происходящее на видео.

Сотрудники вневедомственной охраны будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, — прокомментировали изданию live-press ситуацию в пресс-службе Росгвардии по региону.

Ранее Росгвардия заявила, что не планирует изымать имущество граждан на время боевых задач, писал News.ru. Обеспокоенность этим вопросом со стороны общественности вызвал новый законопроект. Однако речь там идёт лишь о предоставлении муниципальной собственности, уверяют в силовом ведомстве.