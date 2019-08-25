https://static.news.ru/photo/340bf03e-c7d4-11e9-a769-fa163e074e61_660.jpg Фото: roshydromet/facebook.com

Росгидромет подтвердил обнаружение радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана в отобранных после ЧП под Северодвинском пробах. Мониторинг радиационной обстановки в Архангельской области проводился с 8 по 23 августа.

Северное УГМС и НПО «Тайфун» проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), — говорится на официальном сайте ведомства.

Облако радиоактивных газов стало причиной кратковременного повышения радиационного фона сразу после ЧП. В настоящее время радиационная обстановка в Нёноксе является стабильной: радионуклиды в пробах воздуха не обнаружены, передаёт « Интерфакс» .

Инцидент произошёл на военном полигоне под Северодвинском 8 августа во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. По данным Минобороны, погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных.

Ранее News.ru писал, что уровень радиации в Северодвинске в момент ЧП был превышен в 4–16 раз. Об этом сообщил начальник УМСЗ Росгидромета Юрий Пешков. По его словам, эти данные были получены после замеров дозы гамма-излучения в шести точках города.