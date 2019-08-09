https://static.news.ru/photo/e69a3c56-bc5d-11e9-a8b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ — входит в состав «Росатома»), которые погибли при ЧП на военном полигоне в Архангельской области, опубликовал «Росатом».

Ими оказались Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Алексей Вьюшин, Владислав Яновский и Сергей Пичугин. Они погибли при взрыве с возгоранием, произошедшего в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне Минобороны РФ. В связи с их кончиной, в Сарове, где располагается институт, 11 августа объявлен двухдневный траур.

Трагедия случилась 8 августа. По итогам инцидента были проведены исследования, показавшие, что в окрестностях полигона нет превышения нормы радиационного фона.