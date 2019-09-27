https://static.news.ru/photo/560ed74c-e1d7-11e9-8062-fa163e074e61_660.jpg Леонид Хейфец Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Театральный режиссёр Леонид Хейфец ранил сотрудника скорой помощи, который приехал к нему домой по вызову.

Медиков вызвали жена и дочь Хейфеца. В момент, когда врач попытался измерить давление, режиссёр вонзил ему в ногу нож. Сейчас в причинах произошедшего разбираются полицейские, передаёт телеканал РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что в центре Тбилиси на маленького мальчика с ножом напала безработная художница. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как женщина выхватила из сумки нож и набросилась на ребёнка, целясь ему в лицо. Несмотря на близость родителей, она попыталась ударить второго малыша, но злоумышленницу остановил отец.