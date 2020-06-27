Рэпер Huey убит в США

https://static.news.ru/photo/a3a636bc-b81e-11ea-9c6a-fa163e074e61_660.jpg Huey Фото: instagram.com/hueypmusic

Популярный исполнитель Лоуренс Фрэнк, известный поклонникам рэп-музыки под псевдонимом Huey был смертельно ранен в перестрелке в Сент-Луисе (Миссури, США).

По предварительной информации, в стычке принимали участие около десяти человек. Помимо 31-летнего музыканта, в результате конфликта ранения получил 21-летний молодой человек, но, по оценкам медиков, его состояние стабильное и он выживет. Фрэнк скончался вскоре после того, как был доставлен в больницу, передаёт Fox2.

Рэпер наиболее известен своим дебютным синглом 2006 года Pop, Lock and Drop It, сотрудничал с реперами T-Pain, Bow Wow и Lil' Wayne. У него осталась 13-летняя дочь. Причины конфликта выясняются, пока никто не задержан, полиция округа обратилась к жителям с просьбой поделиться имеющейся у них информацией о перестрелке на условиях анонимности.

Как писал NEWS.ru ранее, в американском городе Миннеаполисе произошла стрельба. Ранения различной степени тяжести получили не менее 10 человек. Пострадавшие с огнестрельными ранениями доставлены в местные больницы. Подробности происшествия не уточняются.