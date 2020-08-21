Раскрыто имя несостоявшегося свидетеля защиты в деле Ефремова

https://static.news.ru/photo/3ef0595c-e48b-11ea-932d-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свидетелем по делу о смертельном ДТП, о котором ранее говорил уже бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, мог быть актёр Алексей Горбунов.

Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник. Ранее Пашаев утверждал, что его подзащитный сел за руль в нетрезвом виде по просьбе своего приятеля, чтобы поехать в больницу к матери его гражданской жены. Сам этот друг, объяснял юрист, живёт на Украине, он известный человек и просил не называть своего имени. По данным издания, это и был Горбунов. Однако агент артиста в эту версию не верит.

Всё, что я услышала [касаемо причины поездки Ефремова: якобы он поехал в роковой вечер по просьбе Алексея к тёще подруги в Склиф], мне кажется бредом и не соответствует, по моему мнению, действительности. А то, кто лично обращается к Горбунову или обращался ранее, я не знаю, в частности о звонках Пашаева не слышала, — пояснила агент.

Позднее адвокат Ефремова изменил линию защиты и стал настаивать на том, что его подопечного вовсе не было за рулём в момент ДТП.

Накануне Пресненский суд в Москве отложил заседание по делу актёра Михаила Ефремова из-за того, что подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Суд выделил время для того, чтобы артист нашёл новых защитников, до 24 августа.

При этом сам Пашаев заявляет, что актёр не отказывался от его услуг и что он продолжает работать с подсудимым в качестве консультанта.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии, писал NEWS.ru.