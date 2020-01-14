61-летний житель Воронежской области набросился с ножом на пассажиров следовавшего из Санкт-Петербурга в Севастополь поезда. В результате инцидента пострадали два человека.
Обстоятельства происшествия
Жертвы нападения получили травмы различной степени тяжести. У молодого человека зафиксирован порез руки, госпитализация ему не потребовалась. Девушку доставили в больницу с резаной раной правой ноги и кровопотерей. Её состояние оценивается в настоящий момент как удовлетворительное.
Нападавшего арестовали на 15 суток за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Вопрос о возбуждении уголовного дела из-за ножевых ранений будет решён после судебно-медицинских экспертиз. Арестованный мужчина ранее не был судим.
Как сообщал NEWS.ru, 11 января на юго-западе Москвы возле дома на улице Шверника неизвестный напал с ножом на жену депутата Академического района Светлану Хананашвили. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Позднее по подозрении в причастности к этому нападению задержали троих человек — директора частной школы «Русский Гарвард» и двоих студентов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен