https://static.news.ru/photo/741980c6-36db-11ea-904c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

61-летний житель Воронежской области набросился с ножом на пассажиров следовавшего из Санкт-Петербурга в Севастополь поезда. В результате инцидента пострадали два человека.

Обстоятельства происшествия приводит РИА Новости со ссылкой на сообщение Крымского линейного управления МВД на транспорте. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина по неустановленным причинам напал на своих попутчиков в отсеке плацкартного вагона — 22-летнего жителя Астраханской области и 18-летнюю девушку из Евпатории. Пассажирам и персоналу удалось задержать мужчину и передать его полиции на узловой станции Владиславовка.

Жертвы нападения получили травмы различной степени тяжести. У молодого человека зафиксирован порез руки, госпитализация ему не потребовалась. Девушку доставили в больницу с резаной раной правой ноги и кровопотерей. Её состояние оценивается в настоящий момент как удовлетворительное.

Нападавшего арестовали на 15 суток за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Вопрос о возбуждении уголовного дела из-за ножевых ранений будет решён после судебно-медицинских экспертиз. Арестованный мужчина ранее не был судим.

Как сообщал NEWS.ru, 11 января на юго-западе Москвы возле дома на улице Шверника неизвестный напал с ножом на жену депутата Академического района Светлану Хананашвили. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Позднее по подозрении в причастности к этому нападению задержали троих человек — директора частной школы «Русский Гарвард» и двоих студентов.