https://static.news.ru/photo/417833d4-35e0-11ea-aea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёх человек задержали по подозрению в нападении на жену московского депутата Светлану Хананишвили. По данным РЕН ТВ, среди фигурантов оказались директор частной школы «Русский Гарвард» и двое студентов.

В частности, один из задержанных является учащимся университета им. Плеханова. Также в преступлении подозревается 20-летняя студентка Московского государственного областного университета.

Как ранее писал NEWS.ru, на юго-западе Москвы, возле дома на улице Шверника, неизвестный напал с ножом на жену депутата Академического района Светлану Хананашвили. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас она находится на искусственной вентиляции лёгких и пришла в сознание.

Версий произошедшего несколько: от наркоманско-бытовой до депутатско-профессиональной, так как пострадавшая является главным бухгалтером крупной компании.