Трёх человек задержали по подозрению в нападении на жену московского депутата Светлану Хананишвили. По
В частности, один из задержанных является учащимся университета им. Плеханова. Также в преступлении подозревается 20-летняя студентка Московского государственного областного университета.
Как ранее писал NEWS.ru, на юго-западе Москвы, возле дома на улице Шверника, неизвестный напал с ножом на жену депутата Академического района Светлану Хананашвили. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас она находится на искусственной вентиляции лёгких и пришла в сознание.
Версий произошедшего несколько: от наркоманско-бытовой до депутатско-профессиональной, так как пострадавшая является главным бухгалтером крупной компании.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен