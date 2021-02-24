Приревновавшая женщина сожгла заживо двух человек в Приамурье

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Жительницу Белогорска признали виновной в двойном убийстве, совершённом с особой жестокостью. Инцидент произошёл в июле 2020 года из-за ревности.

Женщина узнала, что её сожитель находится у своей бывшей возлюбленной, и решила отомстить. Она взяла у мужа, с которым в настоящее время не живёт, ёмкость с бензином, после чего ночью отправилась на квартиру к жертвам. При этом ревнивица взяла с собой дочь и подругу. Она оставила их ждать в такси, а сама пошла в дом, не объясняя цель своего визита.

Обвиняемая позвонила в дверь, и когда хозяйка открыла дверь, увидела, что её сожитель спит на диване в нижнем белье. Хозяйка также была почти не одета. Тогда женщина облила соперницу бензином, подожгла и убежала.

Согласно данным прокуратуры, пострадавшую госпитализировали с 78%, она скончалась через несколько дней. Мужчина умер от отравления продуктами горения.

Поджигательница признала свою вину, отметив, что хотела просто припугнуть погибших. Она проведёт 13 лет в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск сына погибшей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Самаре ученик 6-го класса решил отомстить однокласснице за отказ помочь ему во время урока. Подросток подкараулил девочку после занятий, облил сзади антисептиком и поджёг.