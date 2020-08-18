Пожилая россиянка «воскресла» в морге после операции

https://static.news.ru/photo/a3e16b4c-e154-11ea-905a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Горчешенской ЦРБ на территории Курской области 14 августа оперировали 81-летнюю пенсионерку. После медицинской процедуры на протяжении получаса не подавала признаков жизни. После этого врачи решили, что бабушка умерла, и отправили её в морг. Однако утром санитарка обнаружила пенсионерку живой. В этой же больнице за последние 20 лет уже был подобный случай. Разница состоит в том, что в прошлый раз человек «ожил» уже в церкви — во время отпевания.

Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, родственники «воскресшей» уже успели заказать понимание, так как готовились к церемонии прощания. Однако утром после операции санитарка зашла в морг и увидела, как пенсионерка ходит по помещению в простыне.

Сенатор от региона Валерий Рязанский заметил, что врачи допустили ошибку при оказании помощи. По правилам, после констатации смерти тело человека должно быть в операционной ещё два часа. Поэтому, при исполнении предписаний, доктора смогли бы понять, что пенсионерка жива, и предприняли бы меры по реабилитации.

Описанный инцидент привёл к проверкам в больнице, которыми, в частности, занимается региональное управление СК. Рязанский даже заявил, что главврач Роман Кондратенко уже уволен. Эти данные впоследствии были опровергнуты в больничной бухгалтерии. Кондратенко сейчас находится в отпуске.

Отмечается, что общий уровень медобслуживания в области мог снизиться в связи с необходимостью борьбы с коронавирусом, на которую брошены все силы.

После произошедшего бабушка плохо себя чувствовала. Кроме того, в морге она неудачно упала, однако характер её травмы неизвестен. Состояние пенсионерки стабильно тяжёлое, в настоящее время она находится в другой клинике. Родственники «воскресшей» уже обратились с заявлением к следователям. Размер требований будет известен после медицинской оценки причинённого женщине морального и физического вреда.

Племянница намерена добиваться справедливости, считает, что после наркоза люди не должны отходить в морге. После того, как установят тяжесть причинённого вреда, она намерена обращаться в суд за защитой нарушенных прав и компенсацией как физического вреда, так и морального, — цитирует телеканал «360» адвоката семь пострадавшей Сергея Старых.

Юрист рассказал, что следователи должны были прийти к пенсионерке 18 августа. Однако возможно, что встреча сорвалась по медицинским показаниям.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Индии, вернувшийся домой после нескольких дней отсутствия, обнаружил, что за это время его успели признать умершим и похоронить.