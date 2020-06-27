Пожарные вывели семерых из пожара в московских Кузьминках

https://static.news.ru/photo/d7097cbc-b98b-11ea-96ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь человек, среди которых был и ребёнок, спасены в ночь на 29 июня из горящих квартир на юго-востоке столицы.

Пожар произошёл на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Фёдора Полетаева, дом 32, корпус 5. Площадь пожара составила десять квадратных метров, передаёт РИА Новости.

Людей вывели как из той квартиры, в которой находился очаг возгорания, так и из соседних и находящихся на восьмом этаже.

Были спасены семь человек. Из них один ребёнок. Двух спасённых осматривают медики, — сообщили в столичном главке МЧС.

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