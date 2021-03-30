Появилось сообщение о «минировании» здания мэрии Сургута

https://static.news.ru/photo/bd89a538-91e8-11eb-b377-96000091f725_660.jpg Фото: Wikimedia

Неизвестные граждане сообщили о том, что здание мэрии Сургута «заминировано». В настоящий момент идёт проверка указанной информации, работников администрации эвакуируют. Об этом в среду, 31 марта, в разговоре с журналистами сообщили представители местных экстренных служб.

Также ситуацию прокомментировал источник в мэрии. Он отметил, что утром в среду всем пришлось эвакуироваться, однако причину этого он не назвал.

В экстренных службах подчеркнули, что поступило сообщение о минировании.

Поступило сообщение, что здание администрации якобы заминировано. Сейчас идёт эвакуация людей из здания, на месте работают все экстренные службы, — передаёт РИА Новости.

В РФ волна фейковых минирований началась в 2019 году. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, самолёты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

Как ранее писал NEWS.ru, 29 марта неизвестный сообщил о минировании авиационных вышек в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах столицы.