Появились подробности о состоянии Навального

https://static.news.ru/photo/fe37a740-e2a4-11ea-a514-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Оппозиционер Алексей Навальный, которому стало плохо в самолёте, находится в реанимации омской БСМП-1, сообщают местные СМИ.

Как стало известно, оказывать политику помощь стали ещё в самолёте: его пытались привести в чувство, брызгая на него водой, передаёт NGS55.RU.

В медучреждении Навального осмотрели и экстренно сделали ему все необходимые в таких случаях анализы. Сообщается, что у политика наблюдается нарушение речевой функции и он с трудом ходит.

Самолёт, на котором летел Алексей Навальный, совершил экстренную посадку утром 20 августа 2020 года в Омске из-за того, что политику стало плохо во время полёта. Как сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, политику стало плохо во время полёта, и его госпитализировали с подозрением на токсическое отравление, писал NEWS.ru ранее.