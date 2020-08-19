Появились подробности о состоянии Навального

Оппозиционер Алексей Навальный, которому стало плохо в самолёте, находится в реанимации омской БСМП-1, сообщают местные СМИ.
Как стало известно, оказывать политику помощь стали ещё в самолёте: его пытались привести в чувство, брызгая на него водой,
В медучреждении Навального осмотрели и экстренно сделали ему все необходимые в таких случаях анализы. Сообщается, что у политика наблюдается нарушение речевой функции и он с трудом ходит.
Самолёт, на котором летел Алексей Навальный, совершил экстренную посадку утром 20 августа 2020 года в Омске из-за того, что политику стало плохо во время полёта. Как сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, политику стало плохо во время полёта, и его госпитализировали с подозрением на токсическое отравление, писал NEWS.ru ранее.
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