Пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане доставили в больницу

Семерых пострадавших в результате крушения самолёта Let L-410 в Татарстане доставили в центральную больницу Мензелинского района республики. Состояние одного из них оценивается врачами как крайне тяжёлое, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский Минздрав.
Семеро пострадавших доставлены в Мензелинскую ЦРБ. Один пациент в крайне тяжёлом состоянии, — сообщили в Минздраве.
Там отметили, что
Самолёт Let L-410 принадлежит мензелинскому аэроклубу. На его борту находились 23 человека — парашютисты и двое пилотов. По уточнённым данным, погибли 16 человек, включая членов экипажа.
Согласно предварительным версиям, воздушное судно могло потерпеть аварию из-за перегруза или из-за ошибки пилотов. Не исключается также версия о технической неисправности самолёта.
Ранее очевидцы рассказали, что перед падением самолёт летел низко над деревьями. При этом его носовая часть была задрана вверх, а хвостовая — опущена. Воздушное судно стало разворачиваться над болотами, продолжая терять высоту, и в итоге рухнуло на землю.