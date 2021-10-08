Пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане доставили в больницу

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Перегруз мог стать причиной падения самолёта с парашютистами в Татарстане. Кроме того, специалисты не исключают версию об ошибке экипажа и неисправности самого воздушного судна, сообщил источник ТАСС в авиационных кругах.

На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что могло стать причиной падения, — сказал собеседник. Let L-410 Turbolet принадлежит местному аэроклубу. Он был...