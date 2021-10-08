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Пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане доставили в больницу

10:40, 10 октября 2021
Пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане доставили в больницу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Семерых пострадавших в результате крушения самолёта Let L-410 в Татарстане доставили в центральную больницу Мензелинского района республики. Состояние одного из них оценивается врачами как крайне тяжёлое, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский Минздрав.

Семеро пострадавших доставлены в Мензелинскую ЦРБ. Один пациент в крайне тяжёлом состоянии, — сообщили в Минздраве.

Там отметили, что решается вопрос о транспортировке силами санавиации остальных пациентов в БСМП (больницу скорой медицинской помощи) Челнов и РКБ (районную клиническую больницу).

Самолёт Let L-410 принадлежит мензелинскому аэроклубу. На его борту находились 23 человека — парашютисты и двое пилотов. По уточнённым данным, погибли 16 человек, включая членов экипажа.

Согласно предварительным версиям, воздушное судно могло потерпеть аварию из-за перегруза или из-за ошибки пилотов. Не исключается также версия о технической неисправности самолёта.

Ранее очевидцы рассказали, что перед падением самолёт летел низко над деревьями. При этом его носовая часть была задрана вверх, а хвостовая — опущена. Воздушное судно стало разворачиваться над болотами, продолжая терять высоту, и в итоге рухнуло на землю.

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