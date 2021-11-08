Пострадавшая от отравления таллием в Таганроге оценила приговор преступнику

Одна из пострадавших от массового отравления таллием на авиазаводе в Таганроге в 2017 году назвала приговор отравителю, Владиславу Шульге, справедливым. Однако в разговоре с «360» пострадавшая Ксения предположила, что злоумышленник будет обжаловать решение суда.

Для меня вообще непонятны сомнения, которые Шульга пытается всячески посеять. <...> У меня сомнений в его виновности и причастности [к отравлению], — высказалась Ксения.

Она также рассказала, что лечилась от отравления полгода, не зная, восстановится она до конца или нет. По словам Ксении, больше всего она боялась именно неизвестности. Тем не менее она считает приговор для отравителя в виде восьми лет колонии справедливым. Однако Ксения выразила уверенность, что обвиняемый будет его обжаловать.

Инцидент в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева произошёл в 2017 году: тогда Владислав Шульга подсыпал в питьевую воду вещество с ядовитым таллием с целью навредить некоторым сотрудникам предприятия. В результате пострадало 25 человек, а отравителю суд назначил штраф в 400 тысяч рублей и восемь лет колонии.

Ранее правоохранители задержали шеф-повара и помощника директора отеля в Хургаде, где отравились российские туристы. В настоящее время Генпрокуратура Египта ведёт расследование инцидента.