Жителя Приморья задержали по подозрению в совершении двойного убийства в новогоднюю ночь.
По данным регионального СУ СК, инцидент произошёл 1 января в селе Мельничное, где обнаружили тела двух мужчин с колото-резаными ранами.
В ведомстве
В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Анапы совершил двойное убийство из-за громкой музыки. Его жертвами стали соседи — 60-летний мужчина и его 30-летний сын.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен