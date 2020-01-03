https://static.news.ru/photo/bb7e3e80-2df2-11ea-82d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Приморья задержали по подозрению в совершении двойного убийства в новогоднюю ночь.

По данным регионального СУ СК, инцидент произошёл 1 января в селе Мельничное, где обнаружили тела двух мужчин с колото-резаными ранами.

В ведомстве сообщили , что 44-летний задержанный отмечал праздник с друзьями в рабочем помещении на пилораме. Когда он решил пойти домой, выяснилось, что один из приятелей ради шутки сжёг его шапку. Однако подозреваемый воспринял это с обидой и зарезал мужчину, после чего предложил второму товарищу вместе спрятать труп. Тот отказался, и тогда был убит как очевидец.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Анапы совершил двойное убийство из-за громкой музыки. Его жертвами стали соседи — 60-летний мужчина и его 30-летний сын.