Полиция задержала водителя, сбившего насмерть женщину на Ташкентской улице
Никита Чайка
Никита Чайка
13:44, 17 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Правоохранительные органы задержали водителя, который сбил пожилую женщину на юго-востоке Москвы на Ташкентской улице во дворе дома 27, сообщает Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. Инцидент произошёл 17 января в 10:40 утра. В результате столкновения женщина скончалась от полученных травм.
Водитель установлен и задержан, — сообщили в московской Госавтоинспекции.
Ранее на юго-западе Москвы на Университетском проспекте автомобилист на Subaru сбил женщину с 11-летним ребёнком, которые переходили дорогу по «зебре». Водитель заявил, что не знал о существовании пешеходного перехода на участке дороги, где произошёл инцидент. Пострадавшие были госпитализированы: по данным медиков, у женщины сломан позвоночник, у девочки — ушиб грудной клетки и разрыв крайней доли печени.
В конце декабря пьяный водитель сбил двух женщин, находившихся на пешеходном переходе. Пострадавшие, оказавшиеся сотрудницами госпиталя ФСБ, были госпитализированы, врачи диагностировали у них переломы и травмы внутренних органов.