Полиция задержала водителя, сбившего насмерть женщину на Ташкентской улице

Правоохранительные органы задержали водителя, который сбил пожилую женщину на юго-востоке Москвы на Ташкентской улице во дворе дома 27, сообщает Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. Инцидент произошёл 17 января в 10:40 утра. В результате столкновения женщина скончалась от полученных травм.

Водитель установлен и задержан, — сообщили в московской Госавтоинспекции.

Ранее на юго-западе Москвы на Университетском проспекте автомобилист на Subaru сбил женщину с 11-летним ребёнком, которые переходили дорогу по «зебре». Водитель заявил, что не знал о существовании пешеходного перехода на участке дороги, где произошёл инцидент. Пострадавшие были госпитализированы: по данным медиков, у женщины сломан позвоночник, у девочки — ушиб грудной клетки и разрыв крайней доли печени.

В конце декабря пьяный водитель сбил двух женщин, находившихся на пешеходном переходе. Пострадавшие, оказавшиеся сотрудницами госпиталя ФСБ, были госпитализированы, врачи диагностировали у них переломы и травмы внутренних органов.