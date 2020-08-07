Полиция задержала избитого начальником дворника на юге Москвы

https://static.news.ru/photo/06304876-d8be-11ea-b19c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дворника ГБУ «Жилищник» Нагорного района Москвы, избитого начальником из-за недовольства условиями труда, задержала полиция. По версии силовиков, работник из Средней Азии якобы по-русски ругался матом.

Сегодня примерно в 11:00 местный участковый, Чуркин Николай Алексеевич, забрал Аббоса Бадалова в ОВД Нагорного района. По «официальной версии», Аббос пришёл в отделение сам и начал материться, за что якобы будет привлечён к административной ответственности за хулиганство, — сообщает инициатива за права трудящихся «Сизиф of труд».

Незадолго до этого, глава участка напал на Бадалова, а после этого вызвал полицию и «со двора дома № 6 по ул. Артековская почему-то забрали дворника, а не самого начальника».

Рабочие государственного коммунального предприятия жаловались на то, что их без оплаты сверхурочных заставляют работать без обеда и после окончания рабочего дня, иногда до 23 часов. В ответ на это начальник посоветовал дворнику пойти в кафе, после чего ударил мигранта. Видео инцидента попало в Сеть.

Как писал NEWS.ru, ГБУ «Жилищник» Нагорного района Москвы «незаконно удержало» у своего сотрудника — плотника из Узбекистана Бурхана Рахматиллова — 32 760 рублей за девять месяцев работы. Рабочий ежемесячно платил авансом 5341 рубль за свой патент, а ГБУ каждый месяц «удерживало ещё 3640 рублей с его небольшой зарплаты».