Полиция проверяет информацию о жестоком убийстве собаки под Челябинском

https://static.news.ru/photo/4b8c510c-b957-11ea-a9c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Полицейские проводят проверку после появления информации о жестоком убийстве собаки хаски в Сосновском районе Челябинской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону. По её данным, подозреваемый задержан, в отношении него составлены два административных протокола, передаёт РИА Новости.

Сотрудниками полиции Сосновского района задержан подозреваемый в убийстве собаки, мужчина 1979 года рождения, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором видно, как две женщины гуляют с собаками. В какой-то момент одна из собак, хаски, нашла убитую утку, схватила её, но позже оставила и побежала из кустов. После этого к ним подошёл мужчина с ружьём, сказал, что это его утка, три раза выстрелил в собаку и скрылся. Пёс в результате умер.

По факту жестокого обращения с животным проводится дальнейшая проверка с принятием процессуального решения в установленные законом сроки, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого составлены административные протоколы за нарушение правил производства, хранения, перевозки, ношения или учета оружия, а также за стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах. Максимальное наказание — штраф до 100 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Материалы дела направлены в суд.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Кубани полиция проводит проверку после публикации о женщине, которая скупала щенков и котят, а потом якобы убивала.