Полиция Австрии учтёт видео, где семья убитого чеченца берёт на себя вину

https://static.news.ru/photo/d49e0ed8-cc3d-11ea-97d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georges Schneider/Global Look Press

Австрийские следователи перевели на немецкий язык и учтут в ходе расследования появившееся в Интернете видеообращение, записанное семьёй Мамихана Умарова. Это убитый в Вене политэмигрант из Чечни, активно критиковавший главу республики Рамзана Кадырова. Его родственники в этом ролике фактически сознаются в преступлении.

Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер. Правоохранительные органы этого австрийского региона ведут расследование данного убийства.

Следователи знают об этой видеозаписи в Facebook. Она была переведена (на немецкий язык. — NEWS.ru). И они учтут её в ходе их расследования, — сказал представитель полиции в ответ на просьбу прокомментировать появление ролика.

Видеообращение на чеченском языке распространилось в соцсетях сегодня. Его участники говорят, что приходятся родственниками Умарову: «Из нашего рода собака, которая жила в Европе». По их словам, они просили его перестать критиковать власть в Чечне, однако он не соглашался, так как «спецслужбы Европы не оставляют его в покое, и он должен по их поручению это говорить». После такого ответа родные Умарова «поняли, что его надо будет остановить в любом случае». Далее они говорят, что сделали это, и просят отпустить арестованных в Европе подозреваемых, так как те не виновны.

В записи видеообращения участвовали брат отца убитого Ваха Умаров и дядя по материнской линии Лом-Али Усманов. Они просили прощения у народа республики и у Рамзана Кадырова за слова своего родственника.

Известный как Анзор из Вены блогер был застрелен в столице Австрии 4 июля в городе Герасдорф-бай-Вин. Его похоронили в Вене при усиленной охране. Вдова Умарова Зарема заявила, что продолжит дела мужа. Она считает, что к его убийству причастны власти Чечни. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом категорически опровергла причастность официального Грозного к убийству. Сообщения об этом она назвала инсинуациями.

Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что в связи с совершённым преступлением между правоохранительными органами России и Австрии был установлен контакт, писал NEWS.ru.