https://static.news.ru/photo/c2af0ab0-b910-11e9-90f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stauffenberg/CC BY-SA 3/wikipedia.org

Киллер банды «Волков» Александр Агеев признался в убийстве шансонье Михаила Круга.

Ранее Агеева привезли к дому в посёлке Мамулино Тверской области, где проживал Круг. Это было сделано для того, чтобы мужчина показал, как стрелял в певца. Мужчина отбывает пожизненное заключение, передаёт gazeta.ru со ссылкой на Mash.

Михаил Круг скончался летом 2002 года из-за пулевых ранений. В его дом в Твери проникли грабители. Помимо певца, дома находились ещё пять человек — его жена Ирина, тёща и трое детей: сын Дима от первого брака Михаила, дочь Ирины Марина и сын Саша (малышу не было и полутора месяцев).

Как писал News.ru, вдову Михаила Круга ограбили неизвестные. После инцидента Ирина Круг написала заявление в полицию.