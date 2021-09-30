Подозреваемые в убийстве студенток братья обратятся в полицию Уфы

Братья Анвар С. и Ильнар С., подозреваемые в убийстве трёх студенток в Гае (Оренбургская область), обратятся в одно из отделений полиции Уфы. Они будут доказывать свою непричастность к преступлению, рассказала NEWS.ru родственница молодых людей. По её словам, юноши сейчас находятся в столице Башкортостана.

Только что разговаривала с Ильнаром. До этого всё это время общалась с Анваром, так как его сначала объявили подозреваемым. Они оба в Уфе, доступны. Анвар до этого звонил в полицию, разговаривал. Оба пойдут в ближайшее отделение полиции — будут доказывать, что они были в Уфе, у них полно свидетелей, есть чеки из магазинов. Уверены, что это не они. Будем доказывать, — подчеркнула собеседница.

Изначально Telegram-каналы и СМИ сообщили, что в убийстве девушек подозревается Анвар С. Но молодой человек в беседе с NEWS.ru заявил о своей невиновности. Он уже две недели находится в Уфе. Молодой человек, по предварительным данным, встречался с 17-летней Айгиз У. — одной из трёх убитых девушек.

Позже появились данные, что к убийству студенток причастен брат Анвара — Ильнар С.

После тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гай Оренбургской области были найдены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одна погибшая была обнаружена во дворе. Убитым было 17, 18 и 19 лет, они были уроженками Башкирии, в Гае учились в медицинском колледже. Ход расследования дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее стало известно, что две из трёх убитых девушек знали друг друга с детства и вместе поехали учиться в медколледж. До этого они жили в деревне Туембетово. Об этом рассказал отец одной из погибших студенток.