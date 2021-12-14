Подозреваемая в хищении 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
10:10, 14 декабря 2021
Анна ГригорьеваФото: Анна Григорьева/vk
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Кассирша банка из Ачинска, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, сдалась полиции. На такое решение её сподвигла мать, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о её местонахождении. Было принято решение ещё раз побеседовать ней, — рассказала Волк.
Она отметила, что в итоге сотруднику МВД и матери подозреваемой удалось договориться. Женщина убедила дочь прийти в полицию и сдаться.
В настоящее время женщина находится в отделе полиции МО МВД России «Ачинский», с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося, — добавила представитель МВД России.
По данным ведомства, всего было похищено 15 млн рублей, $49,5 тысячи и €49,2 тысячи. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
На прошлой неделе из регионального отделения одного из банков была похищена крупная сумма денег. Подозрение пало на кассира организации. В тот же день её мать сообщила об исчезновении женщины. Однако полицейские, по всей видимости, не поверили родственнице и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).