Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-ленего мужчину, который подозревается в убийстве 17-летней девушки, сообщили в пресс-службе СУСК России по Ростовской области. Какие последние новости известны о трагедии?
Что случилось
По информации Telegram-канала Baza, вечером 27 апреля под Волгодонском в Ростовской области фермер расстрелял юношу и его девушку, которые сидели в припаркованном на обочине автомобиле.
«Поздно вечером 27 апреля 17-летняя Настя и 18-летний Паша (имена изменены) после вечеринки поехали покататься на машине на соседний хутор. Они остановились у обочины возле поля. В какой-то момент Паша заметил подъехавший синий форд и странного незнакомца в черном, идущего в их сторону. Парень попросил Настю перелезть на заднее сиденье и пригнуться, а сам попытался быстрее уехать. В этот момент раздались выстрелы — Паша вдавил педаль газа, но пули отрикошетили от багажника и попали в Настю. Ее увезли в волгодонскую больницу с четырьмя серьезными ранениями», — говорится в публикации канала.
Отмечается, что девушка скончалась в больнице от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали стрелявшего мужчину.
Что известно о подозреваемом
По данным канала Baza, правоохранители задержали 37-летнего фермера, который, предположительно, открыл стрельбу из карабина «Сайга». По словам подозреваемого, он якобы стрелял по колесам и думал, что молодые люди хотели украсть его скот.
По информации SHOT, фермера зовут Саид Б. По данным источника, он занимался разведением крупного скота на хуторе Паршиков.
«Подозреваемого задержали по горячим следам. По нашим данным, это 37-летний предприниматель и фермер Саид Б., который последние несколько лет живет на хуторе Паршиков, занимается разведением крупного рогатого скота, кормовых культур и производством молока. Он во всем сознался. Разрешение на оружие у него было. Точные мотивы преступления устанавливаются», — сообщают авторы канала.
По информации некоторых Telegram-каналов, стрелок является мигрантом.
Что рассказали в Следственном комитете и прокуратуре региона
В пресс-службе СУСК России по Ростовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
«По версии следствия, ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый, находясь на грунтовой дороге вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая. С полученными огнестрельными ранениями несовершеннолетняя была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась. В настоящее время подозреваемый задержан. С его участием выполняются необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.
В прокуратуре Ростовской области отметили, что организована проверка обстоятельств гибели несовершеннолетней девушки в Цимлянском районе.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По окончании проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры реагирования. По указанному факту следственным органом возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят прокуратурой на контроль», — заявили в пресс-службе надзорного органа.
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