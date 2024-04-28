Под Ростовом фермер расстрелял 17-летнюю девушку: что об этом известно

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-ленего мужчину, который подозревается в убийстве 17-летней девушки, сообщили в пресс-службе СУСК России по Ростовской области. Какие последние новости известны о трагедии?

Что случилось

По информации Telegram-канала Baza, вечером 27 апреля под Волгодонском в Ростовской области фермер расстрелял юношу и его девушку, которые сидели в припаркованном на обочине автомобиле.

«Поздно вечером 27 апреля 17-летняя Настя и 18-летний Паша (имена изменены) после вечеринки поехали покататься на машине на соседний хутор. Они остановились у обочины возле поля. В какой-то момент Паша заметил подъехавший синий форд и странного незнакомца в черном, идущего в их сторону. Парень попросил Настю перелезть на заднее сиденье и пригнуться, а сам попытался быстрее уехать. В этот момент раздались выстрелы — Паша вдавил педаль газа, но пули отрикошетили от багажника и попали в Настю. Ее увезли в волгодонскую больницу с четырьмя серьезными ранениями», — говорится в публикации канала.

Отмечается, что девушка скончалась в больнице от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали стрелявшего мужчину.

Что известно о подозреваемом

По данным канала Baza, правоохранители задержали 37-летнего фермера, который, предположительно, открыл стрельбу из карабина «Сайга». По словам подозреваемого, он якобы стрелял по колесам и думал, что молодые люди хотели украсть его скот.

По информации SHOT, фермера зовут Саид Б. По данным источника, он занимался разведением крупного скота на хуторе Паршиков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Подозреваемого задержали по горячим следам. По нашим данным, это 37-летний предприниматель и фермер Саид Б., который последние несколько лет живет на хуторе Паршиков, занимается разведением крупного рогатого скота, кормовых культур и производством молока. Он во всем сознался. Разрешение на оружие у него было. Точные мотивы преступления устанавливаются», — сообщают авторы канала.

По информации некоторых Telegram-каналов, стрелок является мигрантом.

Что рассказали в Следственном комитете и прокуратуре региона

В пресс-службе СУСК России по Ростовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«По версии следствия, ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый, находясь на грунтовой дороге вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая. С полученными огнестрельными ранениями несовершеннолетняя была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась. В настоящее время подозреваемый задержан. С его участием выполняются необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре Ростовской области отметили, что организована проверка обстоятельств гибели несовершеннолетней девушки в Цимлянском районе.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По окончании проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры реагирования. По указанному факту следственным органом возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят прокуратурой на контроль», — заявили в пресс-службе надзорного органа.

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