Под Екатеринбургом задержан за рулём пьяный высокопоставленный полицейский

Представитель службы участковых уполномоченных Нижнего Тагила Свердловской области был задержан с признаками опьянения под Екатеринбургом. Он находился за рулём автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

От медицинского освидетельствования оказавшийся подполковником полиции нарушитель (так утверждают местные средства массовой информации) отказался. Его было решено уволить из органов внутренних дел, после чего правонарушителя планируется привлечь к предусмотренной законодательством ответственности, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что нетрезвый сотрудник полиции Набережных Челнов, управляя машиной, сбил восьмилетнего ребёнка, который ехал на самокате. Об этом рассказали в местном МВД.

Мужчина находился в этот момент не при исполнении своих официальных обязанностей. Его опьянение было установлено медицинским освидетельствованием. По предварительным данным, он не пропустил переходящего дорогу малыша при повороте направо.