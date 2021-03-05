Под Белгородом пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал

https://static.news.ru/photo/d795a880-faf0-11ea-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белгородской области пьяный водитель сбил 15-летнего подростка и скрылся с места происшествия. В настоящее время он задержан. Мальчик умер. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл в пятницу, 5 марта, в 19:30 в селе Щетиновка Белгородского района. 15-летний подросток попал под колёса автомобиля ВАЗ-2105. Водитель скрылся с места ДТП. Мальчик скончался в машине скорой помощи от полученных травм.

Вскоре после происшествия личность водителя была установлена. Им оказался местный житель 1991 года рождения. Он уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Водительских прав у мужчины нет.

Автомобиль принадлежит знакомой мужчины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил девять автомобилей. Инцидент произошёл утром 5 марта.