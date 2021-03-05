Под Белгородом пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал

В Белгородской области пьяный водитель сбил 15-летнего подростка и скрылся с места происшествия. В настоящее время он задержан. Мальчик умер. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент
Вскоре после происшествия личность водителя была установлена. Им оказался местный житель 1991 года рождения. Он уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Водительских прав у мужчины нет.
Автомобиль принадлежит знакомой мужчины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил девять автомобилей. Инцидент произошёл утром 5 марта.