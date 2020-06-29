Питерский мотоциклист влетел в бордюр и попал в больницу

https://static.news.ru/photo/655af688-ba29-11ea-868b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге госпитализировали молодого байкера, который получил серьёзные травмы в ДТП. По предварительным данным, мужчина упал с транспортного средства и влетел в бордюрный камень.

Инцидент произошёл 29 июня около 16 часов в районе дома № 3 по улице Лётчика Паршина в Приморском районе города.

22-летнего владельца мотоцикла Kawasaki доставили в больницу в тяжёлом состоянии, передают «Невское новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД. О других пострадавших не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют причины аварии, в результате которых мотоциклист не справился с управлением.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области на трассе А-107 массовое ДТП парализовало движение транспорта. Там столкнулись три грузовых автомобиля и легковая машина.