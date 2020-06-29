Питерский мотоциклист влетел в бордюр и попал в больницу

В Санкт-Петербурге госпитализировали молодого байкера, который получил серьёзные травмы в ДТП. По предварительным данным, мужчина упал с транспортного средства и влетел в бордюрный камень.
Инцидент произошёл 29 июня около 16 часов в районе дома № 3 по улице Лётчика Паршина в Приморском районе города.
22-летнего владельца мотоцикла Kawasaki доставили в больницу в тяжёлом состоянии,
По факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют причины аварии, в результате которых мотоциклист не справился с управлением.
Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области на трассе А-107 массовое ДТП парализовало движение транспорта. Там столкнулись три грузовых автомобиля и легковая машина.
Добавьте наши новости в избранные источники