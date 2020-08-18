Пенсионерка из Москвы лишилась 2,4 млн рублей из-за участия в опросе

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Следственный комитет РФ завёл дело по факту гибели в Сирии генерала и о ранении ещё двух военных. В СКР подчеркнули, что это не только служебный долг, но и дело чести.

Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только...