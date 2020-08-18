Пенсионерка из Москвы лишилась 2,4 млн рублей из-за участия в опросе

Пожилая москвичка хотела заработать на прохождении онлайн-опросов и в итоге лишилась 2,4 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, пенсионерка зашла на специальный сайт для участия в онлайн-опросе, заполнила анкету участника и ввела данные и реквизиты банковских счётов для перевода вознаграждения за прохождение опроса. Затем с её счетов списались средства в размере 2,4 млн рублей.
Установлено, что женщина под предлогом прохождения опроса за вознаграждение на неустановленном интернет-сайте ввела анкетные данные и реквизиты банковских счетов, после чего с указанных счетов произошло списание денежных средств на общую сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей, — привели сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД в РИА Новости.
По факту инцидента полицейские проводят проверку.
Как писал NEWS.ru ранее, Сбербанк назвал актуальные схемы, которые используют мошенники для кражи средств с карт клиентов. Как сообщили в банке, злоумышленники чаще всего прибегают к звонкам якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера, а также к липовым опросам от имени банка. Ещё одна любимая мошенниками схема — проведение онлайн-опросов за денежное вознаграждение. Сбербанк советует даже не узнавать, какие бонусы якобы положены клиенту, поскольку никогда не проводит опросы за деньги.