Пассажирский самолёт Як-42, выполнявший рейс Уфа — Нижневартовск, экстренно возвращается в аэропорт отправления. У воздушного судна отказал двигатель.
Экипаж принял решение не продолжать полёт после отказа одного из двигателей. Пилоты запросили экстренное возвращение в Уфу. На борту находится 79 человек. Лайнер начал вырабатывать топливо для посадки,
Ранее NEWS.ru писал, что самолёт Sukhoi Superjet 100 с отказавшим двигателем успешно приземлился в аэропорту Тюмени. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.
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