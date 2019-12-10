https://static.news.ru/photo/17fac08a-1b7d-11ea-bcd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Аэропорт

Пассажирский самолёт Як-42, выполнявший рейс Уфа — Нижневартовск, экстренно возвращается в аэропорт отправления. У воздушного судна отказал двигатель.

Экипаж принял решение не продолжать полёт после отказа одного из двигателей. Пилоты запросили экстренное возвращение в Уфу. На борту находится 79 человек. Лайнер начал вырабатывать топливо для посадки, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт Sukhoi Superjet 100 с отказавшим двигателем успешно приземлился в аэропорту Тюмени. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.