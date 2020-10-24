Пассажира сняли с рейса на Сахалин за дебош

Один из пассажиров рейса авиакомпании «Аврора» из Владивостока в Южно-Сахалинск перед взлётом устроил дебош. Мужчина кричал о «террористах» и требовал разговора с капитаном воздушного судна.
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Дебошира вывели с борта воздушного судна, рейс отправился по расписанию, — отметили в пресс-службе «Авроры».
Ранее NEWS.ru сообщал, что летевший из турецкой Антальи россиян устроил дебош на борту самолёта. Инцидент произошёл в самолёте авиакомпании Red Wings, совершавшем рейс в Казань. Пассажир, будучи пьяным, стал приставать к членам экипажа, скандалить и ругаться матом. После того как мужчина ударил одного из бортпроводников, его скрутили уже сами пассажиры.