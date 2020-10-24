Пассажира сняли с рейса на Сахалин за дебош

https://static.news.ru/photo/533b3fe0-1739-11eb-a992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Один из пассажиров рейса авиакомпании «Аврора» из Владивостока в Южно-Сахалинск перед взлётом устроил дебош. Мужчина кричал о «террористах» и требовал разговора с капитаном воздушного судна.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство рассказало о появлении в Сети видео инцидента, который закончился тем, что мужчину вывели из салона и повели в ближайшее отделение полиции, где он мог бы подробно рассказать об угрозах.

Дебошира вывели с борта воздушного судна, рейс отправился по расписанию, — отметили в пресс-службе «Авроры».

Ранее NEWS.ru сообщал, что летевший из турецкой Антальи россиян устроил дебош на борту самолёта. Инцидент произошёл в самолёте авиакомпании Red Wings, совершавшем рейс в Казань. Пассажир, будучи пьяным, стал приставать к членам экипажа, скандалить и ругаться матом. После того как мужчина ударил одного из бортпроводников, его скрутили уже сами пассажиры.