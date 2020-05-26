От коронавируса скончался экс-министр энергетики РФ

https://static.news.ru/photo/2d01c86c-9f48-11ea-a618-fa163e074e61_660.jpg Владимир Лопухин Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости

Первый министр энергетики РФ Владимир Лопухин ушёл из жизни после заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил его друг, писатель Денис Драгунский в своём Facebook.

Сегодня от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии, — написал он.

Лопухин возглавлял министерство топлива и энергетики с 1991 по 1992 год при президенте Борисе Ельцине. После отставки работал в коммерческих компаниях и банках.

На сегодняшний день в России выявлено более 362 тыс. случаев коронавируса, более 131 тыс. выздоровели. Умерли 3807 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией. Он уже приступил к своим обязанностям, сообщает пресс-служба министерства.