Глава Минстроя Якушев вылечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/25ddcb26-9f2f-11ea-b0bd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Якушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выздоровел после инфицирования коронавирусной инфекцией. Он уже приступил к своим обязанностям, сообщает пресс-служба министерства.

Он вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу, 22 мая, — говорится в сообщении.

По сообщению ТАСС, в Минстрое также сообщили о выздоровлении и возвращении к работе замглавы министерства Дмитрия Волкова.

По состоянию на вторник, 26 мая, в РФ зарегистрировано 362 342 случаев заболевания. 131 129 человек вылечились, 3 807 умерли. В Москве 169 303 человек инфицированы коронавирусом. 61 619 человек выздоровели и 2119 скончались.

Россия занимает третье место в мире по числу инфицированных. На первом месте США — 1 662 768 человек. На втором месте находится Бразилия — 374 898 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после того как его вместе с женой Татьяной Навкой выписали из больницы, сообщил, что будет постепенно начинать работу из дома.