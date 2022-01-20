Опубликованы кадры задержания тиктокера, обвиняемого в убийстве

Следственный комитет России опубликовал кадры задержания 44-летнего блогера Алексея Щетинина, которого обвиняют в убийстве жителя Краснодарского края, а также в применении насилия к сотрудникам полиции. Ранее мужчина был объявлен в международный розыск, его задержали в Краснодаре. Пользователям TikTok Щетинин известен как «любимый зять».

В рамках расследования уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Темрюкского района, обвиняемого в совершении убийства жителя станицы Ахтанизовской в декабре 2020 года (ч. 1 ст. 105 УК РФ), разбойном нападении на него (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и применении насилия, опасного для жизни сотрудников полиции, в Анапе (ч. 2 ст. 318 УК РФ), установлено местонахождение фигуранта, — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

По версии следствия, 22 декабря 2020 года мужчина проник в дом жителя станицы Ахтанизовской Темрюкского района, не менее шести раз выстрелил в него и похитил ювелирные украшения, после чего скрылся. В апреле 2021 года он ранил полицейских, которые подошли к мужчине проверить документы. Блогеру было предъявлено обвинение заочно, кроме того, его объявили в международный розыск.

Отмечается, что обвиняемый задержан, следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении его под стражу. Расследование дела продолжается.

Накануне СМИ сообщили, что задержанный Щетинин снимал юмористические ролики в TikTok, он прославился в соцсети как «любимый зять».

Ранее стало известно, что полиция проверила тиктокера Ивана Золочевского из-за сообщений о взрывах в метро Санкт-Петербурга, поступавших от его имени. Как выяснилось, социальные сети молодого человека были взломаны, а от имени блогера действовали третьи лица. Мать Золочевского рассказала, что злоумышленники выложили в Интернет номер тиктокера, на который стали поступать звонки «ради шутки».