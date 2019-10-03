Видеоролик, зафиксировавший смертельное падение рядового Александра Рыбалко во время учебного десантирования под Псковом, появился в Сети.
Ролик опубликовал канал
Упал один... без запаски, — говорит автор ролика или кто-то из находящихся рядом с ним.
Об этом происшествии ранее сообщил News.ru. Рыбалко числился в войсковой части 32515. Бойцу оставалось две недели до демобилизации. Обстоятельства гибели солдата выяснит специальная комиссия Министерства обороны РФ.
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