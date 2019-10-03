https://static.news.ru/photo/9af87e3e-e610-11e9-80de-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Видеоролик, зафиксировавший смертельное падение рядового Александра Рыбалко во время учебного десантирования под Псковом, появился в Сети.

Ролик опубликовал канал РЕН ТВ . В видео можно заметить коллег погибшего, растеряно реагирующих на падение. На кадрах заметно, что парашют Рыбалко не раскрылся.

Упал один... без запаски, — говорит автор ролика или кто-то из находящихся рядом с ним.

Об этом происшествии ранее сообщил News.ru. Рыбалко числился в войсковой части 32515. Бойцу оставалось две недели до демобилизации. Обстоятельства гибели солдата выяснит специальная комиссия Министерства обороны РФ.