Фото: pixabay.com

Видеоролик, зафиксировавший смертельное падение рядового Александра Рыбалко во время учебного десантирования под Псковом, появился в Сети.

Ролик опубликовал канал РЕН ТВ. В видео можно заметить коллег погибшего, растеряно реагирующих на падение. На кадрах заметно, что парашют Рыбалко не раскрылся.

Упал один... без запаски, — говорит автор ролика или кто-то из находящихся рядом с ним.

Об этом происшествии ранее сообщил News.ru. Рыбалко числился в войсковой части 32515. Бойцу оставалось две недели до демобилизации. Обстоятельства гибели солдата выяснит специальная комиссия Министерства обороны РФ.

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