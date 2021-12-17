Оползень в Сочи оставил без водоснабжения тысячу жителей

В Сочи без водоснабжения из-за схода оползня осталось около тысячи жителей. После сильных осадков начался оползневый процесс, который повредил водопровод, сообщил ТАСС директор местного городского водоканала Антон Денисов. В итоге на улице образовался фонтан воды, высота его превысила 20 метров.

Оползневой процесс, спровоцированный обильными осадками, наблюдаемыми на территории курорта последние дни, повредил магистральный водовод, обеспечивающий ресурсом около одной тысячи жителей Хостинского района. Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 мм по улице Горно-Стрелковой дивизии. Вода под давлением вырвалась на высоту более 20 м, вызывая локальное подтопление территории. <...> Около 1 тыс. жителей Хостинского района могут испытывать перебои с водой, — сказал он.

Как уточнил чиновник, на время проведения работ по ликвидации прорыва некоторые перебои с водоснабжением могут наблюдать жители ряда домов по улицам: Кубанская, Красная, Яна Фабрициуса, 20 ГСД, Бытха, Ломоносовская, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева и переулок Ряжский.

На место аварии уже прибыли специалисты бригада горводоканала, они занимаются оперативным устранением проблемы. Для обеспечения населения питьевой водой также властями города будет организовано систематическое курсирование автоцистерн. Их места дислокации будут изменяться по просьбам горожан.

Пока, как сообщили в ведомстве, планируемое время завершения работы — 18:00 мск.

Ранее жители пяти районов Якутии остались без электричества из-за аварии в котельной. Число находящихся без света и тепла в силные морозы, которые царят в регионе, составило свыше 78 тыс. человек.