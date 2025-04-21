Опекун-педофил, ревнивец-убийца и отец-насильник: дикие ЧП за день

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону отец угрожает дочери изнасилованием, в Иркутске поймали педофила-опекуна, в Глазове ревнивец убил двух знакомых своей девушки — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Дочь написала заявление на отца из-за похабных угроз

В Ростове-на-Дону сбежавшая из дома 19-летняя девушка Сона обвиняет своего отца в угрозах изнасилованием. По ее словам, папа и его супруга изводили ее на протяжении 10 лет.

Telegram-канал Don Mash опубликовал аудиозапись, на которой мужчина угрожает изнасиловать свою дочь в случае, если она продолжит обличать его насилие в социальных сетях и СМИ. По данным канала, голос на записи принадлежит жителю Ростова-на-Дону Варужану Хачатряну. Его 19-летняя дочь Сона ранее рассказала журналистам, что отец и мачеха издевались над ней на протяжении 10 лет.

«Я [изнасилую] тебя. Не посмотрю, что ты моя дочка, что вырастил тебя. Услышала? Это блогерство я тебе в жопу засуну. <…> Дочь проститутки! Всю грязь твою вылью, всю интимную жизнь. Не делай, чтобы я грязь твою вылил», — говорится в переводе аудиозаписи, опубликованной в Сети.

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На записи мужчина говорит, что опубликует голые фотографии своей дочери. Откуда у него эти кадры, не уточняется. Сона сбежала из дома и обратилась в полицию.

В Иркутске поймали педофила-опекуна

В Иркутске 46-летнего мужчину задержали после показаний 18-летней девушки с инвалидностью, которая находилась под его опекой с малолетства. Сирота рассказала, что растлитель оформил над ней опеку и насиловал на протяжении пяти лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже в марте в отношении подозреваемого была начата доследственная проверка. Когда следователи начали работать с мужчиной, были установлены еще 10 эпизодов с насильственными действиями. Пострадавшими стали четыре мальчика. Педофил начинал их совращать и совершать насильственные действия сексуального характера, когда им было по 11–14 лет.

Мужчина входил в родительский комитет специальной коррекционной школы. Там он выбирал себе жертв и оформлял над ними опеку. Он специально выбирал детей с диагностированной умственной отсталостью, чтобы более свободно манипулировать ими в целях получения сексуального удовольствия.

Ревнивец убил двух знакомых своей спутницы

Жителя города Глазова в Удмуртии обвинили в убийстве двоих молодых людей. По версии следствия, 25-летний мужчина из ревности убил знакомых сожительницы.

«По данным следствия, в ночь с 18 на 19 апреля текущего года фигурант на почве ревности к своей 21-летней сожительнице, которая прибыла домой совместно с потерпевшими из развлекательного заведения, выйдя из квартиры с ножом, умышленно нанес им удары по различным частям тела потерпевших, от чего они скончались на месте», — говорится в сообщении управления СКР.

Погибшим было 18 и 19 лет. Также телесные повреждения получил их 20-летний знакомый. Молодой человек отпущен домой после оказания медицинской помощи. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранта отправили под стражу.

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