Омбудсмен рассказала о состоянии найденных в Москве младенцев-близнецов

Здоровью найденных в московской квартире восьмимесячных близнецов ничего не угрожает, младенцы «под пристальным наблюдением врачей», заявила в комментарии NEWS.ru детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская. Она отметила, что взяла ситуацию под личный контроль и направила запросы в органы опеки и попечительства, так как «родителей ранее лишали родительских прав в отношении других детей и семья должна стоять на учёте».

Совместно с правоохранительными органами и следствием разбираемся в причинах произошедшего. Это происшествие находится под моим личным контролем. Мной направлены запросы в органы опеки и попечительства, поскольку родителей ранее лишали родительских прав в отношении других детей и семья должна стоять на учёте. В настоящий момент здоровью близнецов ничего не угрожает. Они находятся в медицинском учреждении под пристальным наблюдением врачей. Личность родителей установлена, с ними уже проводятся следственные действия, — отметила Ярославская.

В отношении матери и отца найденных на востоке Москвы в тяжёлом состоянии восьмимесячных близнецов возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 156 и 117 Уголовного кодекса РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание), передаёт пресс-служба столичной прокуратуры. Ведомство опубликовало фрагмент видео с опроса родителей, где мать отрицает обвинения в том, что не кормила детей. Она добавила, что один из младенцев болел, поэтому мог пить только сок. Кроме того, по словам женщины, у одного из близнецов диагностирован врождённый порок сердца.

Ранее сообщалось, что двух восьмимесячных близнецов в тяжёлом состоянии обнаружили в квартире жилого дома на улице Плеханова на востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, малышей некоторое время не кормили, им потребовалась госпитализация.

На момент обнаружения детей родители находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Также стало известно, что их уже лишали родительских прав в отношении других детей.