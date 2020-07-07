Офисное здание горит в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/5b6afbe8-c0cb-11ea-9035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхэтажный дом, в котором расположены офисы, загорелся в ночь на 8 июля в центре столицы.

Вспыхнувшее здание 1917 года постройки расположено по адресу: 1-й переулок Тружеников, 14 ст. 6 в Хамовниках. Сообщение о горящей кровле поступило в экстренные службы в 03:51. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Москве.

Также источник в экстренных службах сообщил, что на момент возгорания людей в здании не находилось, пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru ранее, пожарные ликвидировали открытое горение в НИИ биохимии на юго-западе Москвы на площади 10 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.